Молодежный состав "Крыльев" отправился на Кубок ФНЛ 2020

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Завтра из аэропорта "Домодедово" команда вылетит на Кипр, где участием в Кубке ФНЛ 2020 завершит подготовку к весенней части сезона.Первый матч на турнире "Крылья Советов"-м сыграют с "Чертаново". Игра пройдет в субботу, 15 февраля, начало встречи – в 20:15 (время самарское). Прямую трансляцию этого и других матчей Кубка можно будет посмотреть на портале "Яндекс.Эфир", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"