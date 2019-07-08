Легкоатлеты ЦСКА/Самара – победители Всероссийских соревнований «Мемориал Знаменских»

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В беге на 400 м с барьерами у женщин победу одержала спортсменка Самарского филиала ЦСКА Валерия Андреева (МС), показавшая результат 56.32сек. «Серебро» с результатом 57.42 сек у Елены Зуйкевич. Замкнула тройку призеров Ирина Колесниченко – 57.47 сек.Дистанцию 400 м первым среди мужчин преодолел еще один представитель ЦСКА/Cамара Андрей Галацков (МС) – 46.90 сек. Вторым на финише был МихаилФилатов – 47.43 сек. «Бронзу» забрал Антон Балыкин – 47.49 сек.Спортсмен-инструктор ЦСКА/Самара Анастасия Николаева (МС) первенствовала на дистанции 100 м с/б среди женщин – 13.36 сек. Второй к финишупришла Ирина Манакова – 13.54 сек. Третья – Екатерина Блескина – 13.58 сек.Поздравляем армейских легкоатлетов с уверенным и результативным выступлением на «Мемориале Знаменских», передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики