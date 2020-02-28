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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" – 1:1

28 февраля 2020 22:35
113
Следующий матч
В матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" сыграли вничью с "Оренбургом" – 1:1.

Начало встречи прошло по сценарию гостей. На 23-й минуте они получили право на пенальти. Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле и арбитр указал на "точку". Более того, после просмотра VAR Виталий Мешков принял решение игрока "Крыльев" удалить. 11-метровый у гостей исполнил Джордже Деспотович. Вратарь "Крыльев" Евгений Фролов, выступавший в свое время за оренбуржцев, направление удара угадал и отбил мяч на угловой.

За три минуты до перерыва "Крылья" вышли вперед. Дмитрий Кабутов сделал подачу в штрафную на Деяна Радонича, который головой пробил мимо Довбни. Тут как тут оказался Денис Попович, который добил мяч в сетку – 1:0.

Во второй половине самарцы могли счет удвоить, но Деян Радонич реализовать выход один на один с вратарем не смог. Не смог забить на 69-й минуте в ворота "Крыльев" и Алвеш. Его удар пришелся в перекладину.

Однако за минуту до окончания основного времени гости смогли счет сравнять. Алвеш получил мяч в штрафной и красивым ударом в дальний угол принес своей команде ничью – 1:1.

Следующий матч "Крылья" проведут 8 марта на выезде в Казани против местного "Рубина". Начало встречи – в 15:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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