"Крылья Советов" чествовали бронзовый состав – 2004
10 декабря 2019 22:33
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Приглашенные гости посмотрели матч "Крылья Советов" – "Урал" в компании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Дмитрий Игоревич поздравил игроков и главного тренера с этим событием в их футбольной карьере и обсудил с Гаджи Гаджиевым перспективы развития футбола в нашем регионе. На память игроки подарили Губернатору футболку с автографами бронзового состава, а Гаджи Гаджиев – свою новую книгу "Простая сложная игра", в которой отдельная глава посвящена самарскому футболу. По окончании матча футболисты и Гаджи Гаджиев отправились в Музей самарского футбола и пополнили его коллекцию памятной медалью в честь 15-летия бронзы.
Торжественное мероприятие продолжилось в ресторане "Максимилианс", куда были приглашены владельцы абонементов на матчи нашей команды. Футбольный клуб "Крылья Советов" поздравил не только игроков и тренерско-административный штаб, но и сотрудников, которые работали в 2004 работали в клубе и продолжают трудиться в "Крыльях" сегодня. Им были вручены памятные шарфы и медали, изготовленные специально к этому мероприятию. Встреча, длившаяся более четырех часов, прошла в теплой и душевной атмосфере.
Бронзовый состав "Крыльев" отдельно отметил самарских болельщиков и оценил их вклад в завоевание бронзы, а также важность их поддержки в нынешний период, который выдался непростым для нашей команды. Мероприятие завершилось автограф- и фотосессией, в которой принимали участие все бронзовые призеры "Крыльев Советов". Стоит отметить, что подобное мероприятие для владельцев абонементов состоялось впервые. Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит партнеров, при поддержке которых прошел этот вечер – это банк "Солидарность", компания 2К SPORT, группа компаний "Самара-Авто", "Волгатрансстрой" и природная вода "Дворцовая". Видеоотчет о мероприятии смотрите скоро на "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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