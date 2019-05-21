Команда Самарской Федерации Ушу стала первой на II Евразийских играх боевых искусств
21 мая 2019 20:30
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По итогам международного турнира наша команда завоевала 63 медали (38 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых) и заняла 1-е командное место. Игры объединили более 3000 спортсменов из 50 регионов России и стран зарубежья. Юные спортсмены соревновались в различных видах восточных и боевых единоборств (ушу-таолу, саньда, айкидо, каратэ, самбо, борьба на поясах, тайский бокс и другие).
Состязания проводились в личном зачете в каждом виде программы с подведением общекомандного зачета.
«Евразийские игры боевых искусств имеют высокий статус и включены в официальный календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, - отметил старший тренер и президент «Самарской Федерации Ушу» Александр Лазарев. – Участвуя в данных соревнованиях можно не только побороться за медали и командное место, но и получить спортивное звание, разряд. В прошлом году мы заняли 3 место в общекомандном зачете, а в этом году золото оказалось нашим. Победа самарской команды стала возможна благодаря поддержке родителей, стараниям тренеров и спортсменов. Будем стремиться и дальше радовать своими победами и защищать честь Самары на соревнованиях разного уровня».
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