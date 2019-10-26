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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

БК «Самара» в Ижевске переиграла «Купол-Родники» — 88:83

26 октября 2019 19:57
64
Это четвертая победа подряд.
БК «Самара» вновь побеждает!

В матче Суперлиги наша команда в Ижевске переиграла «Купол-Родники» — 88:83.

Это четвертая победа подряд, передает пресс-служба минспорта СО.  


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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