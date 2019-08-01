В Самаре День физкультурника проведут в новом формате

174

В следующую субботу, 10 августа, в различных субъектах РФ будет проводиться всероссийский День физкультурника, который в этом году отмечает 80-летие. В Самаре спортивный праздник традиционно пройдет на набережной Волги, но впервые основная программа будет организована в вечернее время.Спортивная программа Дня физкультурника стартует с турнира по баскетболу (3×3) «Оранжевый мяч». Матчи начнутся в 9:00. С 17:00 начнут работу главная сцена и интерактивные площадки: воркаут, шахматы, уличные танцы, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, скалолазание, автомодельный и авиамодельный спорт, единоборства, скандинавская ходьба, ГТО, детские развлекательные площадки. На сцене — творческие номера, мастер-классы, показательные выступления. Также предусмотрено проведение спортивных акций «Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом», работа мобильной лаборатории «Выбираю здоровье». Все гости праздника смогут принять участие в розыгрыше абонементов в фитнес-клубы.В 21:30 будет дан старт II Ночному забегу. Участники забега с налобными фонариками преодолеют вдоль самарской набережной дистанции в 5 или 10 км. Регистрация и подробности забега здесь: https://russiarunning.com/event/Nochnoyzabeg2019Завершит программу мероприятия выступление музыкальной группы., министр спорта Самарской области:— День физкультурника – это главное спортивное массовое мероприятие года. Его задача показать жителям многообразие спорта, продемонстрировать различные виды, заинтересовать людей, организовать для них интересный спортивный праздник. Прежде День физкультурника мы проводили с утра. В этом году в связи с предложениями жителей и представителей спортивной общественности, которые нам поступали, мы проводим День физкультурника в новом формате – во второй половине дня. Приглашаю всех жителей 10 августа прийти на набережную и присоединиться к этому празднику спорта!»