Стартовала продажа абонементов на второй круг Чемпионата России 2019/20

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В понедельник, 18 ноября стартует продажа абонементов на второй круг Чемпионата России 2019/20. Стоимость абонементов – от 1575 рублей! По абонементу вы сможете посетить все домашние матчи "Крыльев Советов" на "Самара Арене". При покупке абонемента на второй круг РПЛ действует специальная акция – "Приведи друга". При оформлении покупки 2 абонементов в одном заказе, второй абонемент продается по специальной цене!Приобрести абонементы на 2 круг РПЛ можно в клубных магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", а также на клубном сайте. Скидка 50% от основной (базовой) цены абонемента предоставляется инвалидам 1 и 2 групп на специально оборудованные места трибун С, D, В на 2 ярусе (для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению абонемент включает проход 1 сопровождающего и автопропуск). Автопропуск предоставляется для всех лиц, имеющих удостоверение 1 и 2 группы.В стоимость сезонного билета в сектора А105-107 входит одно парковочное место до конца сезона 2019/20.Внимание!Болельщики – владельцы абонементов на 2 круг РПЛ также смогут принять участие в праздновании 15-летия бронзовых наград "Крыльев Советов" и встретиться с игроками самарской команды того сезона!Мероприятие пройдет 8 декабря – в этот день "Крылья Советов" проведут свой заключительный матч в этом году против "Урала" на "Самара Арене". Сбор гостей в "Максимилиансе" – в 19:30.Для того, чтобы принять участие в празднестве памятной даты, необходимо прислать свою заявку на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.com до 12:00 1 декабря. В заявке нужно указать Ф.И.О., контактный телефон и номер сезонного абонемента. Количество мест ограничено. Пригласительные не действуют.