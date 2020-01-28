Самарские фехтовальщики преуспели во всех видах оружия
28 января 2020 13:54
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К этому дню самарцы завоевали пять медалей, из которых три — высшей пробы.
Застрельщиком в успешном выступлении сборной Самарской области стала Мария Зинюхина, выигравшая состязания саблисток. «Зашла в зал и почувствовала, что буду первой сегодня. Посмотрела на лица соперников — все такие загруженные, ходят, настраиваются. А я была спокойна, потому что уже решила, что выиграю», — цитирует победительницу пресс-служба федерации фехтования.
Ее почин поддержали рапиристы, которые выиграли и личное и командное первенства. Квартет фехтовальщиков в составе братьев Антона и Кирилла Бородачевых, Евгения Соловьева и Ильи Бартеньева стал лучшим в командных соревнованиях.
В личном первенстве второй год подряд в «юниорской» рапире равных нет Кириллу Бородачеву, его брат Антон в этот раз завоевал «бронзу». «Сегодня кайфовал на дорожке. На последних нескольких турнирах было не то фехтование, что я от себя обычно требую. Знаю же, как умею. А здесь с каждым боем нарастал запал — хотелось выигрывать все надежнее и надежнее. Так что могу с уверенностью сказать, что доволен», — сказал Кирилл Бродачев.
Вторую «бронзовую» медаль в копилку региона завоевала Татьяна Гулеява, уступившая в полуфинале москвичке Айзанат Муртазаевой, пишет СО ОНЛАЙН.
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