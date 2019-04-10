Юных борцов Муай-Тай соберёт турнир в Похвистневском районе

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13 апреля в Детско-юношеской спортивной школе Похвистневского района (село Подбельск, ул. Ленинградская, 22Б) пройдет открытый турнир по тайскому боксу, посвящённый Дню космонавтики. На ринге встретятся юные спортсмены из Самары, Тольятти, Жигулёвска и других муниципалитетов Самарской области в возрасте 10 лет и старше. Заявки на участие уже подали около 80 последователей боевого искусства Муай-Тай.Турнир проводится впервые. Состязание - отличная возможность для участников продемонстрировать свое мастерство и поучиться боевому искусству у профессионалов.Начало соревнований в 13.00. Перед боем спортсмены проведут разминочные спарринги.Организатор турнира – Федерация тайского бокса Самарской области при спонсорской поддержке ООО «ЭнергоПромСпецМонтаж» и ООО ГК «Мир».