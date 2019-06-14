В Сызрани Алексей Немов откроет турнир по спортивной гимнастике

70

15 июня 2019 года в г.Сызрани откроются Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы четырёхкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова. По традиции, прославленный спортсмен примет участие в открытии турнира.Всероссийские соревнования на призы Алексея Немова проходят в Сызрани уже девятый раз. Торжественное открытие турнира, который в 2019 году проводится с 13 по 16 июня, состоится в субботу, 15 июня, в 12:00 в ФОК «Надежда» (г.Сызрань, просп. Космонавтов, 1А).В этот же день гимнасты выявят победителей в командном и личном многоборьях, а 16 июня будут бороться на отдельных снарядах. Ожидаются команды из Москвы, Казани, Астрахани, Пензы, Владимира, Челябинска, Саранска, Ульяновска и Тольятти. Участие в турнире примут также две сызранские команды. Всего соревнования соберут около 70 сильнейших гимнастов России.По словам депутата Госдумы Евгения Серпера, при поддержке которого проходят соревнования, Сызрань на несколько дней станет спортивной столицей региона: «Выдающиеся достижения Алексея Немова являются ориентиром для многих юных спортсменов. Очень ценно, что он передает свой уникальный победный опыт молодому поколению гимнастов, отдельное спасибо ему за это».Евгений Серпер считает, что турнир не случайно уже девятый раз проходит в Сызрани: «Наш город всегда славился своими спортивными успехами. Сызранская спортивная школа олимпийского резерва – одна из сильнейших в регионе. Кстати, не все знают, что первая золотая медаль Алексея Немова, с которой начался его путь к успеху, была получена именно в Сызрани».Депутат Госдумы выразил уверенность, что этот турнир в очередной раз станет ярким событием в спортивной жизни губернии. «Мы будем и дальше сохранять и развивать эти спортивные традиции, чтобы у детей и молодежи были комфортные условия для тренировок. Такие мероприятия помогают молодым атлетам обрести уверенность в себе, научиться секретам спортивного мастерства. Уверен, что имена сызранских гимнастов будут звучать на мировом уровне, прославлять и родной город, и регион, и нашу страну», – отметил он.Основными целями и задачами проводимых соревнований является популяризация и развитие спортивной гимнастики, повышение спортивного мастерства и выявление талантливых спортсменов.Вход на соревнования свободный.Фото pixabay.com