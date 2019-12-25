Наталья Журавлева из Самары стала первой в рейтинге международных судей в фехтовании
25 декабря 2019 14:04
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По итогам сезона определены лучшие международные судьи в фехтовании, сообщает Федерация фехтования России — по три человека в каждом виде оружия: рапире, шпаге и сабле. Решением исполкома Международной федерации фехтования (FIE) лучшим арбитром 2019 года по рапире стала представительница ЦСКА, тренер спортивной команды по военно-прикладным и олимпийским видам спорта ЦСКА/Самара Наталья Журавлева, пишет СО ОНЛАЙН.
Примечательно, что Наталья Журавлева в прошлом году заняла второе место в рейтинге, а в 2017 году она занимала третью позицию. Наталья неизменно участвует в судействе большого количества российских и международных турниров в разных возрастных категориях. Ей доверяют финалы на главных международных стартах — турнирах серии Гран-при, чемпионатах Европы и мира.
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