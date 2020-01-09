Самарский фехтовальщик выиграл золото

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Начинаем новый отсчет самарским медалям!На этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире, который состоялся в Удине (Италия) , самарский спортсменвыиграл золото. В финале он одолел соперника из Франции - 15:6, сообщает Минспорта региона.