ДТП в Новосибирской области, пострадали 9 человек

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Девять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медиков.

Сегодня утром на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки – село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса – 55-летний мужчина. Были госпитализированы 8 его пассажиров и 32-летний водитель грузовика.

Трое пострадавших – в очень тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, попавший в ДТП автобус был исправен.