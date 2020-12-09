В Сызрани школьник-прогульщик обвинил водителя автобуса в получении травмы

134

Подросток придумал историю с ДТП, чтобы пропустить школу. Но не подумал о возможном административном наказании для водителя.

В сызранскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен несовершеннолетний житель города Сызрани с телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

По словам потерпевшего – мальчика 2009 года рождения, травму он получил, когда ехал в пассажирском автобусе в школу. В ходе движения в районе ул. Котовского транспортное средство резко затормозило, и он, не удержавшись, ушибся головой о поручень. Уже в школе подросток почувствовал себя плохо и рассказал о случившемся родителям.

В рамках проверки сотрудники полиции установили водителя пассажирского автобуса «Паз» – им оказался житель города Сызрань 1959 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что никаких происшествий в этот день не происходило, и в подтверждение своих слов предоставил записи с видеорегистраторов, размещенных в салоне автобуса.

Полицейские просмотрели полученные записи, и нашли указанный ребенком момент, в результате чего выяснилось, что от резкого торможения школьник пошатнулся, однако удара, о котором рассказал мальчик, не было.

В ходе дальнейшего разбирательства данное видео сотрудники полиции просматривали уже вместе с подростком в присутствии его законных представителей. Тогда ребенок сознался, что история с травмой – вымысел. С подростком была проведена разъяснительная беседа, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com