В Сызрани ликвидирован крупный пожар в общежитии

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В 21:51, 3 января, в Центр управления в кризисных ситуациях Самарской области поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном общежитии по адресу: Сызрань, Ульяновское шоссе, 29.Горели комнаты на 4 этаже общежития, объявлен ранг вызова – Пожар № 2. Площадь пожара составила 80 кв.м. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась эвакуация людей с помощью автолестниц.В 22:57 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.Для тушения пожара привлекались 62 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 11 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.