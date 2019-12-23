В Сызрани горел один из цехов завода железобетонных конструкций и строительных деталей
23 декабря 2019 21:19
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На место ЧП прибыли все оперативные службы города.
Позже в сети появилось видео пожара на заводе в Сызрани на улице Троекуровской.
По последним данным пожар вспыхнул сегодня днем, 23 декабря в районе 11 часов утра в формовочном цехе. Позже стало известно, что причиной ЧП стали сварочные работы. Но это пока по предварительным данным. Официально говорят, что загорелась резина.
- Дым можно было увидеть за несколько километров. Такое нечасто бывает в Сызрани. Автомобилистам пришлось прижиматься в обочинам. Неслись пожарные машины, - поделился своими впечатлениями один из водителей с журналистом КТВ-ЛУЧ.
На кадрах видео видно, что дым от пожара вырывался из под крыши и окон цеха.
- Пожарные машины одна за другой заезжали на завод. Скорая проскочила и ворота наглухо закрыли, - поделился очевидец.
Позднее в экстренных структурах сообщили, что пожару был присвоен ранг №2 и возгорание в цехе пришлось тушить не обычной водой, а пеной.
О пострадавших в этом ЧП ничего не сообщается. Известно только, что было эвакуировано из цеха 80 человек, а площадь пожара составила по официальным данным 30 квадратных метров. На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев.
Масштаб ущерба пока не озвучен.
Фото: КТВ-Луч
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