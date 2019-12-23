Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он подарил зимние куртки юным футболистам из команды «Крылья Мечты», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров сделал теплый новогодний подарок детям
Новый руководитель Boeing заявил, что верит в компанию и лайнеры 737 MAX, выпуск которых был приостановлен после двух авиакатастроф.
Глава Boeing ушел в отставку на фоне проблем с 737 Max
Чтобы покрыть расходы, большинство банков введут комиссию для клиентов.
Банки введут комиссию за переводы по номеру телефона в 2020 году
Книга готовится к печати.
Девушку из Сызрани выбрали для обложки триллера Марка Кирпичева «Эхо прошлого»
На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев.
В Сызрани горел один из цехов завода железобетонных конструкций и строительных деталей
Очередные выборы в районные советы Самары могут пройти по мажоритарной системе либо с небольшой долей партийных списков.
На выборах в райсоветы Самары в 2020 году предлагают обойтись без партий
Жители Сызрани нарядили во дворе елку высотой с четырехэтажку
Жители Сызрани нарядили во дворе елку высотой с четырехэтажку
Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна.
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
сегодня  Понедельник, 23 декабря, 23:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 62.25
-0.16
EUR 69
-0.38
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани горел один из цехов завода железобетонных конструкций и строительных деталей

23 декабря 2019 21:19
98
На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев.
Как передал с места событий корреспондент КТВ-Луч, площадь пожара может составлять десятки квадратных метров. С территории предприятия валил густой черный дым. Не исключено, что причиной ЧП могли стать сварочные работы в одном из цехов. Кроме того, есть информация об эвакуации нескольких десятков человек.

На место ЧП прибыли все оперативные службы города.

Позже в сети появилось видео пожара на заводе в Сызрани на улице Троекуровской.

По последним данным пожар вспыхнул сегодня днем, 23 декабря в районе 11 часов утра в формовочном цехе. Позже стало известно, что причиной ЧП стали сварочные работы. Но это пока по предварительным данным. Официально говорят, что загорелась резина.

- Дым можно было увидеть за несколько километров. Такое нечасто бывает в Сызрани. Автомобилистам пришлось прижиматься в обочинам. Неслись пожарные машины, - поделился своими впечатлениями один из водителей с журналистом КТВ-ЛУЧ.

На кадрах видео видно, что дым от пожара вырывался из под крыши и окон цеха. 

- Пожарные машины одна за другой заезжали на завод. Скорая проскочила и ворота наглухо закрыли, - поделился очевидец.

Позднее в экстренных структурах сообщили, что пожару был присвоен ранг №2 и возгорание в цехе пришлось тушить не обычной водой, а пеной.

О пострадавших в этом ЧП ничего не сообщается. Известно только, что было эвакуировано из цеха 80 человек, а площадь пожара составила по официальным данным 30 квадратных метров. На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев.

Масштаб ущерба пока не озвучен. 


Фото:    КТВ-Луч
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
23 декабря 2019  19:14
В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками полицейских в Апатитах
В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.   Закон
122
23 декабря 2019  18:31
Заплатить он пытался за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.
За попытку дать взятку в 200 тысяч рублей полицейскому самарский бизнесмен заплатит штраф в 1 млн рублей
 Заплатить он пытался за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.  Закон
156
23 декабря 2019  17:28
В настоящий момент в отношении Егиазарова ведется процедура банкротства гражданина, инициированная банком «Солидарность».
Активы Егиазарова арестовали
В настоящий момент в отношении Егиазарова ведется процедура банкротства гражданина, инициированная банком «Солидарность».   Закон
148
20 декабря 2019  21:10
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.
Совладелец группы компаний «Тандем» замечен в неуплате налогов
Претензии к Валерию Клешневу сперва высказали фискалы, а затем полиция.  Закон
434
20 декабря 2019  15:35
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.  Закон
355
19 декабря 2019  18:23
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.
Григорий Оганесян признан банкротом
Сейчас банкир находится под арестом в рамках расследования уголовного дела по факту хищений в кредитной организации.   Закон
371
19 декабря 2019  15:13
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.
В Тольятти лесник получил 270 тысяч рублей за разрешение незаконной вырубки сосен на территории лесничества
В Тольятти полицейские задержали должностное лицо при получении незаконного денежного вознаграждения за разрешение на вырубку деревьев.   Закон
491
Весь список
Происшествия
23 декабря 2019  21:19
На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев.
В Сызрани горел один из цехов завода железобетонных конструкций и строительных деталей
На тушение пожара привлекались шесть единиц техники и 28 огнеборцев. Происшествия
97
23 декабря 2019  13:31
В Самарской области эвакуировали 80 человек из-за пожара на заводе
В Самарской области эвакуировали 80 человек из-за пожара на заводе
Огонь распространился на 30 квадратных метров. Происшествия
204
23 декабря 2019  13:25
На проспекте Кирова в Самаре нашли игорное заведение
На проспекте Кирова в Самаре нашли игорное заведение
Посетители покупали специальные фишки и начинали играть. Происшествия
199
Весь список
Криминал
23 декабря 2019  11:01
В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель
В Новокуйбышевске задержан серийный грабитель
Мужчина денежные средства уже потратил на личные нужды. Криминал
167
22 декабря 2019  11:10
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Получивший огнестрельное ранение саратовский полицейский умер в больнице
Лейтенант полиции вместе с коллегами остановил на улице двух граждан. Криминал
352
21 декабря 2019  11:37
В Тольятти застолье закончилось грабежом
В Тольятти застолье закончилось грабежом
Мужчина лишился телефона. Криминал
391
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
420
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
568
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
374
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1133
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
790
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
726
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
446
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
670
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
789
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1043
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2176
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2686
Весь список

Мероприятия
В новокуйбышевском театре-студии «Грань» - премьера спектакля «В сапоге у бабки играл фокстрот»
Новогодняя премьера «Оловянный солдатик и Прекрасная балерина» в Самарской государственной филармонии
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные