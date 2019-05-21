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В Самаре на Красноармейской столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Шевролет Авео», три человека госпитализированы

21 мая 2019 14:41
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Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», нарушил ПДД .
За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвых водителей аварий не произошло.

Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигаясь по ул. Красноармейская в направлении ул. Спортивная, напротив д. 110 по ул. Красноармейская нарушил ПДД РФ, совершил выезд на трамвайные пути встречного направления, где столкнулся с «Шевролет Авео» под управлением водителя женщины 1983 года рождения, которая, двигалась в попутном направлении, выполняла поворот налево с трамвайных путей попутного направления.

В результате ДТП пострадали: водитель «Шевролет Авео», на попутном транспорте доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована; пассажир «Мицубиси Лансер», девушка 1994 года рождения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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