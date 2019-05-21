В Самаре на Красноармейской столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Шевролет Авео», три человека госпитализированы
21 мая 2019 14:41
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Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигаясь по ул. Красноармейская в направлении ул. Спортивная, напротив д. 110 по ул. Красноармейская нарушил ПДД РФ, совершил выезд на трамвайные пути встречного направления, где столкнулся с «Шевролет Авео» под управлением водителя женщины 1983 года рождения, которая, двигалась в попутном направлении, выполняла поворот налево с трамвайных путей попутного направления.
В результате ДТП пострадали: водитель «Шевролет Авео», на попутном транспорте доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована; пассажир «Мицубиси Лансер», девушка 1994 года рождения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлена в одну из городских больниц, где была госпитализирована.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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