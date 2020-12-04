В Новокуйбышевске водитель сбил 89-летнего пенсионера

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ДТП произошло 3 декабря в Новокуйбышевске. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигаясь по ул. Калинина со стороны ул. Кирова в направлении ул. Молодежная, допустил наезд на мужчину 1931 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После наезда на пешехода водитель транспортного средства, допустил наезд на припаркованный у правого края проезжей части автомобиль «ВАЗ 21070». В результате ДТП пострадал пожилой мужчина-пешеход, он был госпитализирован.