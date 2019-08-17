В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть

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"В селении Гочоб Чародинского района УАЗ "Буханка" упала в пропасть. В ней находились двое - отец и ребенок", - рассказал собеседник агентства.По его словам, ребенок погиб, его отец получил тяжелые травмы, но остался жив."В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть", - добавил собеседник.