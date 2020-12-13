В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали женщина и двое детей

Вечером 12 декабря водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Лада Ларгус, двигаясь по 59 км. 230 м. автодороги «Урал-Муханово», не справился с управлением.
Он нарушил расположения правила транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Пострадали:
1. Пассажир переднего сиденья автомобиля Лада Ларгус женщина 1987 года рождения, госпитализирована.
2.Пассажир заднего сиденья автомобиля Лада Ларгус мальчик 2015 года рождения, находился в детском удерживающем устройстве, госпитализирован.
3. Пассажир заднего сиденья автомобиля Лада Ларгус девочка 2019 года рождения, находилась в детском удерживающем устройстве, госпитализирован, сообщает облМВД.
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