В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали женщина и двое детей

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Вечером 12 декабря водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Лада Ларгус, двигаясь по 59 км. 230 м. автодороги «Урал-Муханово», не справился с управлением.

Он нарушил расположения правила транспортного средства на проезжей части, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Пострадали:

1. Пассажир переднего сиденья автомобиля Лада Ларгус женщина 1987 года рождения, госпитализирована.

2.Пассажир заднего сиденья автомобиля Лада Ларгус мальчик 2015 года рождения, находился в детском удерживающем устройстве, госпитализирован.

3. Пассажир заднего сиденья автомобиля Лада Ларгус девочка 2019 года рождения, находилась в детском удерживающем устройстве, госпитализирован, сообщает облМВД.