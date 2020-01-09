Сотрудник УФСИН СО помог задержать похитителей автомобильных аккумуляторов

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Далее в преследование включились сотрудники ДПС. Они остановили легковой автомобиль и задержали преступников. В багажнике полицейские обнаружили 10 украденных аккумуляторов.Что касается прапорщика внутренней службы Олега Смирнова, то он служит в управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области более 9 лет. Руководство характеризует его с самой положительной стороны. Он награжден ведомственной медалью и грамотой губернатора региона, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области