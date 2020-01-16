Пятеро мужчин на на перегоне «Сызрань-1 - Шигоны» похитили 4 тонн металлолома с полувагонов
16 января 2020 15:59
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Сотрудниками Сызранского линейного отдела на перегоне «Сызрань-1 - Шигоны» были с поличным задержаны пятеро мужчин, похищавших лом черного метала с полувагонов.
Установлено, что мужчины, вступив в преступный сговор, отслеживали остановку грузового транспорта на данном участке железнодорожного пути, после чего шли к поезду и скидывали с полувагонов металлолом с целью последующей его сдачи в пункт приема черного металла. По совокупности собранных доказательств транспортными полицейскими была установлена причастность участников группы к совершению еще одного эпизода противоправных деяний.
Всего злоумышленники успели похитить около 4 тонн металлолома, причинив имущественный ущерб собственникам частных компаний на сумму более 50 тысяч рублей.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по статье «Кража».
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте
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