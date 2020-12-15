         Очевидцы сообщили о гибели человека у дома по ул. Льва Толстого в Самаре

Во вторник, 15 декабря, утром у дома по ул. Льва Толстого в Самаре, рядом со входом в магазин, на тротуаре лежало накрытое тело человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы случившегося.
Территория вокруг была обтянута полосатой лентой. Около девяти часов утра приехала спецмашина, куда тело погрузили и увезли. Предположительно, погибшим является мужчина. Он был в домашней одежде. По версии очевидцев, он упал с одного из этажей дома.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: предоставлено автором
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