         Очевидцы сообщили о гибели человека у дома по ул. Льва Толстого в Самаре

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Во вторник, 15 декабря, утром у дома по ул. Льва Толстого в Самаре, рядом со входом в магазин, на тротуаре лежало накрытое тело человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы случившегося.

Территория вокруг была обтянута полосатой лентой. Около девяти часов утра приехала спецмашина, куда тело погрузили и увезли. Предположительно, погибшим является мужчина. Он был в домашней одежде. По версии очевидцев, он упал с одного из этажей дома.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: предоставлено автором