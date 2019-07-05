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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Истерзанную девочку из Ингушетии доставили в Москву

5 июля 2019 23:37
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По словам омбудсмена, ребёнка транспортируют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
В Москву из Ингушетии прибыла семилетняя девочка, которую едва не замучила до смерти родная тётя. Её сопровождает уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева, передает life.ru.

— Нормально, всё было хорошо. Ребёнок вёл себя очень хорошо, спокойно, — рассказала Лайфу омбудсмен о перелёте в российскую столицу.

Чахкиева уточнила, что девочку доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Маленькая Аиша поблагодарила всех, кто за неё переживает. В аэропорту девочку встречали неравнодушные земляки. Они рассказали Лайфу, что случившееся стало для них шоком.

— Для нас был большой шок, все в недоумении... Любую помощь готовы оказать, об этом знают все в нашей республике, — заявили молодые люди.

Как сообщал Лайф, накануне в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело. Родных детей женщины отправили в реабилитационный центр.

Видео:   life.ru
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