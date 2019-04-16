В Тольятти полуторагодовалая девочка выпала из окна девятого этажа
16 апреля 2019 11:27
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Утром во вторник, 16 апреля, в Тольятти произошел несчастный случай. На улице Мира полуторагодовалая девочка выпала из окна, пишет 63.ру. Об этом сообщили очевидцы.
— Это произошло в нашем доме. Ребёнок — девочка, 1 год и 4 месяца, разбилась, выпав из окна девятого этажа. На месте происшествия работала реанимация, — рассказала местная жительница.
В региональном Минздраве информацию о несчастном случае подтвердили.
— Смерть наступила до прибытия скорой помощи, — рассказали в Министерстве здравоохранения Самарской области.
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