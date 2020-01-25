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В Самаре возбудили дело из-за скандала с управляющей компанией ЖКС
В Самаре возбудили дело из-за скандала с управляющей компанией "ЖКС"
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В Самаре возбудили дело из-за скандала с управляющей компанией "ЖКС"

25 января 2020 11:56
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В Самаре возбудили дело из-за скандала с управляющей компанией ЖКС
Сотрудников подозревают в подделке протоколов собрания жильцов.

В Самаре возбудили уголовное дело из-за скандала с управляющей компанией. При прокурорской проверке выяснилось, что в УК "ЖКС" могли подделать протоколы с собраний жителей домов и незаконно перевести 43 дома на обслуживание в ООО "Благополучие". Предполагается, что та компания аффилирована "ЖКС".

"Жители домов подтвердили нам, что собрание для перехода в другую управляющую компанию не проводилось. По материалам нашей проверки возбудили уголовное дело о подделке документов по статье 327 УК РФ", — рассказал прокурор Советского района Самары Олег Алексеев.

УК "ЖКС" скандально известна в Самаре. Больше всего горожан возмущало, что зимой 2019 года компания не справилась с чисткой крыш домов, в результате в некоторых квартирах провалились потолки. Только за январь и февраль в Госжилинспекцию региона поступило 2346 обращений и жалоб на УК, из них 1792 — на ООО "ЖКС".

Из-за протечек и обрушения кровли некоторые самарцы были вынуждены жить буквально под дождем.

После напряженных переговоров правительства Самарской области и руководства "ДомКом Инвест" было принято решение отправить в отставку исполнительного директора "ЖКС" Евгения Пономарева с 5 апреля, пишет "Волжская коммуна".
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