В Самаре столкнулись автобус и две легковушки

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Поздно вечером 20 июля произошло ДТП по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Новокуйбышевское шоссе.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей.В результате ДТП пострадавших нет.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.