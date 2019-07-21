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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре столкнулись автобус и две легковушки

21 июля 2019 11:14
136
В Самаре столкнулись автобус и две легковушки
Проводились аварийно-спасательные работы.

Поздно вечером 20 июля произошло ДТП по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Новокуйбышевское шоссе.

К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.
По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадавших нет.
Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.

Причина ДТП устанавливается.

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