Кинельские полицейские задержали автомобилиста с наркотиками

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Во время несения службы на автодороге п. Усть –Кинельский – Новый Сарбай сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Шевроле под управлением 29-летнего жителя села Богдановка Кинельского района. При проверке документов владелец транспортного средства начал заметно нервничать, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре машины.В присутствии понятых в салоне автомашины на заднем сиденье был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находились свежие листья и соцветия растения. Согласно заключению специалистов изъятым веществом является марихуана в высушенном виде общей массой 442,87 грамм.Сотрудники органов внутренних дел установили, что предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и имущественные преступления. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество хранил без цели сбыта. Сотрудники полиции тщательно проверяют данную версию.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.