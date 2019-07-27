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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Кинельские полицейские задержали автомобилиста с наркотиками

27 июля 2019 11:13
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Кинельские полицейские задержали автомобилиста с наркотиками
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.

Во время несения службы на автодороге п. Усть –Кинельский – Новый Сарбай сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Шевроле под управлением 29-летнего жителя села Богдановка Кинельского района. При проверке документов владелец транспортного средства начал заметно нервничать, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре машины.

В присутствии понятых в салоне автомашины на заднем сиденье был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находились свежие листья и соцветия растения. Согласно заключению специалистов изъятым веществом является марихуана в высушенном виде общей массой 442,87 грамм.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и имущественные преступления. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество хранил без цели сбыта. Сотрудники полиции тщательно проверяют данную версию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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