В Жигулевске выявили незаконно переделанный автобус

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17 июня на автодороге М-5 «Урал» 966 км сотрудниками ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску был остановлен автобус «Икарус-250» 31 региона под управлением водителя, 1990 года рождения, жителя Белгородской области. В ходе проверки транспортного средства было установлено, что в конструкцию автобуса внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В данном транспортном средстве установлены сиденья-конструкторы в количестве 8 шт. (16 мест) и люфт рулевого управления составил 22,5%. Автобус помещен на специализированную стоянку, аннулирована регистрация транспортного средства, водитель привлечен к административной ответственности, сообщает облМВД.