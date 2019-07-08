В Железнодорожном районе Самары срубили 73 дерева ради стоянки автомобилей
8 июля 2019 13:23
94
В Железнодорожном районе Самары срубили 73 дерева ради благоустройства в рамках проекта "Комфортная городская среда". На месте срубленных деревьев появится стоянка.
Местные жители обратились в районную прокуратуру с просьбой проверить законность этой вырубки, однако там ничего незаконного в действиях районной администрации не увидели.
Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района со ссылкой на районную администрацию, осенью на месте спиленных 73 деревьев высадят 17 новых саженцев, пишет СитиТраффик.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 июля 2019 20:39
Женщину арестовали на два месяца. Закон
662
5 июля 2019 17:43Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
О его задержании ФСБ сообщила ранее в пятницу, но ни место работы, ни должность подозреваемого не были известны. Закон
473
5 июля 2019 09:59
УФАС сочло рекламу услуг ненадлажащей. Закон
294
5 июля 2019 09:02
Судебные приставы Самарской области побудили женщину демонтировать ограждение и освободить квадратные метры. Закон
606
4 июля 2019 23:57
Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Закон
411
4 июля 2019 23:34
На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна. Закон
309
4 июля 2019 23:13
Виной всему – масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Закон
319
Происшествия
8 июля 2019 13:55
При строительстве повредили магистральный оптоволоконный кабель. Происшествия
40
8 июля 2019 13:40
Родителей просят обратить особое внимание на разъяснение детям правил поведения на железной дороге. Происшествия
63
8 июля 2019 13:23
Работы ведутся в рамках проекта "Комфортная городская среда". Происшествия
93
Криминал
8 июля 2019 13:47
Подозреваемым оказался житель Ульяновской области. Криминал
33
8 июля 2019 10:27
Сейчас завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении наркотиков. Криминал
137
8 июля 2019 10:11
Инцидент произошел ночью у дома на ул. Гагарина. Криминал
148
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
431
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3679
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1034
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
389
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
578
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
490
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
634
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
518
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
739
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
760
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
485
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
813
Мероприятия