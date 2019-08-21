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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре возбуждено 22 уголовных дела за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду

21 августа 2019 09:46
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В Самаре возбуждено 22 уголовных дела за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду
Сумма ущерба правообладателям составил более 200 миллионов рублей.

По материалам должностных лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни в июле и августе было возбуждено 22 уголовных дел за незаконное использование чужих товарных знаков. Сумма ущерба правообладателям составил более 200 миллионов рублей.

Самарской таможней продолжается работа, направленная на защиту рынка от незаконного ввоза контрафактной продукции и защиту прав интеллектуальной собственности.
Предметами уголовных дел стали поддельные парфюмерные изделия – Cacharel, Giorgio Armani, PACO RABANNE, Molecules, Trussardi, Dolce Gabbana, Bvlgari, Calvin Klein, CHLOE; рюкзаки - Louis Vuitton, SwissGear, часы Tissot, спортивные костюмы - Reebok, Porsche, также детали на автомобили, телефонные аксесуары, обувь и многое другое.
Недобросовестные предприниматели пытались ввезти, а некоторые даже реализовать на российском рынке поддельный товар.

По итогам выявления самарскими таможенниками товаров с признаками контрафактных в июле и августе 2019 г. органами полиции было возбуждено 22 уголовных дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, что с начала года уже сообщалось о возбуждении 10 уголовных делах, которые возбудили по материалам Самарских таможенников за незаконное использование чужих товарных знаков, сообщает пресс-служба самарской таможни.
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