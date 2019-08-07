В Чапаевске автомобиль съехал в кювет, пострадали взрослый и подросток
7 августа 2019 11:58
40
ДТП произошло 6 августа в Чапаевске. Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по ул. Кутузова. По предварительной версии полицейских, мужчина при движении не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель автомобиля и несовершеннолетний пассажир 2002 года рождения, госпитализированы, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
352
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
334
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
334
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
415
2 августа 2019 19:51Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена. Закон
409
2 августа 2019 14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Закон
400
1 августа 2019 23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них. Закон
317
Происшествия
7 августа 2019 12:21
Он исчез 6 августа. Происшествия
21
7 августа 2019 11:58
Они попали в больницу. Происшествия
37
7 августа 2019 10:24
Сейчас устанавливают причины трагедии. Происшествия
91
Криминал
7 августа 2019 09:29
Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 80 000 рублей. Криминал
95
6 августа 2019 09:57
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Криминал
234
5 августа 2019 13:18
Пострадавших просят обращаться в полицию. Криминал
365
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
382
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
712
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
459
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
579
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
513
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
415
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
491
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
830
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
826
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
754
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
945
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
957
Мероприятия