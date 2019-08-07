В Чапаевске автомобиль съехал в кювет, пострадали взрослый и подросток

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ДТП произошло 6 августа в Чапаевске. Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по ул. Кутузова. По предварительной версии полицейских, мужчина при движении не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель автомобиля и несовершеннолетний пассажир 2002 года рождения, госпитализированы, сообщает облМВД.