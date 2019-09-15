Стало известно имя второго героя из самарского парка Гагарина, спасшего ребенка и женщин
15 сентября 2019 10:45
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Стали известны новые подробности происшествия в парке Гагарина. Там 13 сентября трое мужчин спасли из воды двух женщин и малышку.
"— Везде пишут только об одном участнике событий — парне в красной майке. Между тем героев было двое: второй на видео в синей рубашке. Это мой знакомый, его зовут Марат, он работает в полиции. А точнее, в ОМОНе. Он скромняга такой, никогда не будет себя выпячивать. Я бы ничего не узнал об этом происшествии, если бы не встретил его во дворе мокрого насквозь, — рассказал читатель 63.RU, позвонив в редакцию. — Вечером посидели, поговорили. Оказалось, что во время «спасательной операции» Марат утопил два телефона! Но говорит, что не жалеет об этом", - рассказал очевидец.
Фамилию героя мужчина предпочёл не называть. Но поделился некоторыми подробностями происшествия. По его словам, Марат гулял в парке с супругой и маленьким сыном. Прыгнув в канал на помощь женщинам и малышке, он понял, что один не справится. Но тут на подмогу приплыл Александр.
— Третий мужчина, который помогал им с берега, вроде бы работает на лодочной станции. Из воды вытащили сначала девочку, на вид около 4 лет, затем двух женщин. Потом сотрудник лодочной станции сбегал нашёл длинную палку, и мужчины-спасатели выбрались, держась за неё. Все были в шоке, даже не догадались познакомиться, обменяться номерами — сразу разошлись и отправились по домам переодеваться, — рассказал самарец.
Также стало известно, каким образом две женщины оказались в канале. По свидетельствам очевидцев, сначала в воду упала девочка. Мама и бабушка поспешили ей на помощь. Но не смогли выбраться на берег из-за намокшей одежды и скользких илистых стенок канала.
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