Стало известно, когда заработает ТЦ «Кан Плаза» после пожара в «Золотой пагоде» в Самаре
21 января 2020 10:58
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Торговый центр «Кан Плаза», пострадавший при пожаре в ресторане «Золотая пагода» в Самаре, планирует восстановить работу в течение ближайших двух дней. Об этом журналисту «Комсомольской правды - Самара» заявила управляющий торговым центром Светлана Михайловна.
- Само здание торгового центра от пожара практически не пострадало. Снаружи плитка полопалась, а стены цены, - прокомментировала она. – Во время ЧП сработали наши внутренние системы пожаротушения, все залили водой. Но инженерная инфраструктура не пострадала, сейчас в здании уже подключен свет, сегодня планируем подавать отопление. Работы очень много!
Напомним, пожар в здании ресторана «Золотая пагода» начался вечером в субботу, 18 января. По информации в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о ЧП поступил в 17.18. Через несколько минут пожарные прибыли на место. Но как оказалось, пожарных вызвали поздно – к моменту их прибытия огонь уже бушевал на площади более 500 квадратных метров – по деревянной кровле и перекрытиям он моментально распространился на соседнее офисное здание с медцентром. Для борьбы с огненной стихией потребовались усилия более сотни человек и три десятка единиц техники. Возгорание полностью ликвидировали только через пять часов, к 22.41.
Пожар распространился молниеносно
Местные жители рассказали, что во время тушения пожара в домах отключали холодную воду, а автомобили на парковках поблизости все покрылись пеплом.
Удастся ли восстановить ресторан - пока непонятно.
Арендаторы «Кан Плазы» пока затрудняются с точной оценкой понесенных из-за ЧП убытков.
- Точная сумма ущерба пока устанавливается, - пояснили в компании «У Палыча» (в ТЦ работал фирменный отдел компании). – Наш отдел цел, он не сгорел, но там запах гари и по колено воды. Некоторое время назад мы уже переживали подобное с отделом в «Аквариуме», тогда в помещении долго держался запах гари. Товар, конечно, пропал. Сейчас ждем, пока нас пустят в ТЦ, чтобы понять, работает ли торговое оборудование и холодильники.
Серьезный ущерб понес и магазин «Планета одежда обувь», занимавший два этажа торгового центра. Управляющий сообщил «КП-Самара», что точные суммы ущерба непонятны, но речь идет о сотнях тысяч рублей – одежда пропахла дымом и основательно вымокла.
Удивительно, но администрация бассейна в сгоревшем «Чосон-центре» обещает восстановить его работу уже к 1 февраля.
- Уважаемые клиенты, при пожаре третьего этажа здания бизнес центра, помещение спа-центра и бассейна пострадали меньше всего! – написали представители бассейна в соцсетях. - Занятия в бассейне планируем возобновить 1 февраля 2020г. За несостоявшиеся тренировки будут возвращены денежные средства в полном объеме.
Собственники сгоревшего ресторана «Золотая пагода» тоже уже пообещали вернуть предоплату за заказанные заранее банкеты.
Как ранее сообщил журналисту «Комсомольской правды - Самара» один из владельцев ресторана «Золотая пагода», ресторан возможно также восстановят и он продолжит работать. Правда, когда это будет сделано, пока непонятно.
Официальные причины пожара в ресторане «Золотая пагода» пока в МЧС не называют. По данным КП-Самара, скорее всего возгорание произошло на кухне, после замыкания электропроводки. Последняя пожарная проверка здания была в 2016 году.
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