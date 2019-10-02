Мэр Октябрьска просто так со своей зарплатой и гарантиями не расстается
2 октября 2019 09:25
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Суд признал незаконным «Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы г.о. Октябрьск». Yа странице дела появилось сообщение о подаче апелляции на решение от 26 августа.
Глава города Александра Гожая подписала постановление №949, утверждающее «Положение», 26 октября 2015 года. На тот момент она еще исполняла обязанности мэра. (Депутаты гордумы избрали ее мэром спустя два дня, 28 октября.) Спустя почти четыре года местной прокуратуре удалось доказать, что постановление №949 противоречит закону и должно быть отменено.
Надзорный орган первоначально требовал от администрации и Александры Гожей отменить документ самой, но сделано этого не было. Тогда прокуратура обратилась в городской суд. Иск был удовлетворен в полном объеме.
Оспариваемый документ, между тем, до сих пор отсутствует на сайте администрации. Решение городского суда не опубликовано, и за прошедший с момента его принятия месяц ни одна из сторон не дала комментарии, из которых стало бы ясно, какие именно условия денежного вознаграждения и гарантии осуществления полномочий прописала себе Александра Гожая. И, соответственно, — от чего она должна отказаться, если не сможет отменить решение в областном суде, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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