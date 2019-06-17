В Чапаевске произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля

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В воскресенье, 16 июня произошло ДТП по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная / ул. Пионерская.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.