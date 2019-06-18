В Самаре введут штраф для несуществующих платных парковок

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Размер штрафа – 1500 рублей.Пока платных парковок нет, но штраф нужен для того чтобы частные инвесторы могли определить размер планируемой прибыли. Ориентировочно город будет получать с платных парковок более 82 млн рублей ежегодно. Данный доход рассчитан на 30% заполняемость парковок и оплаты половины пользователей.Строительство платных парковок начнется в третьем квартале 2019 года. Их разместят в границах улиц Полевой и площади Куйбышева. Всего в городе появится 3790 машиномест.