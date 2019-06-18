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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре введут штраф для несуществующих платных парковок

18 июня 2019 22:28
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Пока платных парковок нет, но штраф нужен для того чтобы частные инвесторы могли определить размер планируемой прибыли.
Чиновники нашего города одобрили законопроект, по которому предлагается ввести штраф за неоплаченную платную парковку, передает samarskie-voditeli.ru.

Размер штрафа – 1500 рублей.

Пока платных парковок нет, но штраф нужен для того чтобы частные инвесторы могли определить размер планируемой прибыли. Ориентировочно город будет получать с платных парковок более 82 млн рублей ежегодно. Данный доход рассчитан на 30% заполняемость парковок и оплаты половины пользователей.

Строительство платных парковок начнется в третьем квартале 2019 года. Их разместят в границах улиц Полевой и площади Куйбышева. Всего в городе появится 3790 машиномест. 
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