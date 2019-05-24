Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй
24 мая 2019 20:40
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"Мне жаль. Она очень много работала. Мне она очень нравилась", - сказал Трамп журналистам.
В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии.
Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Фото: соцсети
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