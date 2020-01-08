Президент Эстонии отказалась от подаренного ей на юбилей крымского вина
8 января 2020 23:42
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"Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом", — написал парламентарий в твиттере.
Пушков также рассказал, что однажды посол одной европейской страны отказался от его предложения попробовать крымское вино.
Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за воссоединение с Россией.
Фото из открытых источников
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