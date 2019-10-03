На международном саммите в Самарской области обсудили возможности для инвесторов в регионе
3 октября 2019 19:26
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грандиозных по значимости мероприятий, которые в России проходят впервые.
Цель саммита - обмен экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях, налаживание контактов между инвесторами и
основателями проектов, расширение и поддержка сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области исламских финансов.
«Я очень рад, что первый в России Всемирный день Халяль проходит в нашем регионе. Самый частый вопрос, который задают, в том числе здесь, на форуме, – это
«Почему все-таки Самара?». Отвечу, что Халяль – это не только география, не только религия, Халяль – это в первую очередь высококачественные продукты, условия производства, которые соответствуют определенным очень жестким стандартам. Несмотря на то, что в нашем регионе только 8% населения – мусульмане, круг потребителей продукции Халяль гораздо шире. И те мероприятия, которые здесь проходят, проходят с участием экспертов, представителей торговых сетей.
Фактически наши производители как раз благодаря этому лучше понимают стандарты Халяль, те требования, которые сегодня существуют на международных
рынках, необходимые для того, чтобы продукция была востребованной», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В ходе панельной дискуссии «Глобальная экономика халяль» ее участники обсудили перспективы развития индустрии халяль в Самарской области. Было
отмечено, что в нашем регионе помимо сельского хозяйства перспективной инвестиционной нишей является медицина. Развитию медицинских технологий в
Самарской области способствует большое число лечебно-профилактических учреждений, сконцентрированных в регионе. Эта база в сочетании с уникальными
природными возможностями региона становится точкой притяжения в развитии медицинского туризма.
На одной из площадок саммита сегодня также состоялась дискуссия о возможностях, которые предоставляет инвесторам Самарская область. Обсуждение касалось льгот, субсидий, софинансирования, оказания информационной и методической помощи инвесторам на территории региона.
По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за последние 10 лет объем инвестиций в регион превысил 2 триллиона рублей. Реализовано более 130 инвестиционных проектов. Самарская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по динамике улучшения инвестиционного климата по итогам 2018 года. Инвесторам, выбиравшим Самарский регион и открывшим на Самарской земле производства, открываются широкие возможности сбыта готовой продукции. Это встраивание в кооперационные цепочки поставок и сотрудничество с крупными предприятиями региона, работающими в кластерах автомобилестроения, аэрокосмической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, медицины и пр. льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество.
В Самарском регионе действует достаточно широкий спектр мер государственной поддержки инвестиций. Среди них налоговые преференции, помощь в
строительстве объектов инженерной инфраструктуры. Для реализации масштабных инвестиционных проектов инвестору предоставляются участки в аренду без проведения торгов.
Широкий круг преференций предоставляется при размещении бизнеса на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти». Продолжается развитие индустриальных парков, создаваемых как по инициативе Правительства Самарской области, так и частных инвесторов. К настоящему времени подготовлены первые очереди коммунальной и транспортной инфраструктуры государственных индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск», хорошие показатели демонстрирует созданный компанией «Сибур холдинг», частный индустриальный парк «Тольяттисинтез». Еще более привлекательные условия для инвесторов действуют на двух территориях опережающего развития «Тольятти» и «Чапаевск». Помимо льготного налогообложения на прибыль, имущество и землю, предприниматели имеют возможность применить льготы по страховым взносам. Отдельное внимание заслуживают инфраструктурные проекты. Эти проекты реализуются на принципах ГЧП, по которым осуществляется индивидуальное сопровождение проектов «от идеи до ввода в эксплуатацию».
Заместитель министра экономического развития области Алексей Ильметов рассказал, что несколько лет назад в регионе для поддержки инвесторов был создан
специализированный институт развития «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области». Это организация работает по принципу «единого окна». За
каждым инвестиционным проектом закреплен специалист, который помогает инвестору сориентироваться по всему циклу интеграции проекта на территории области.
В ходе работы саммита прошла презентационная сессия инвестиционных проектов Самарской области. Наш регион обладает высокоразвитой инвестиционной
инфраструктурой. Самарская область предлагает широкий выбор площадок типов гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные индустриальные парки такие, как «Преображенка» (ключевыми резидентами являются «Роберт Бош Самара», «СамараТрансАвто-2000», «СпецТрансИнжиринг», ГК DoorHan, «Фарм СКД») и «Чапаевск» (якорный резидент – «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»).
Частные индустриальные парки «АВТОВАЗ», «Тольяттинсинтез» и «Ставропольский» также включают в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска
производства в короткий срок. Одно из преимуществ нашего региона - Особая экономическая зона, вошедшая в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России по итогам 2017 года. Сейчас в ОЭЗ «Тольятти» работает 21 резидент, 8 из которых уже открыли заводы.
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:
«Конечно, мы очень многого ждем от этого форума. Тематика мероприятия крайне интересна для нашего региона – развитие экспорта, международная торговля, туризм, в том числе медицинский. Все это в совокупности и обеспечит тот успех, который мы ожидаем от проведения Саммита. На сегодняшний день географическое положение нашего региона просто обязывает нас развивать отношения со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, обладающими значительными ресурсами. Они вполне могут воспринять товары, технологии, которые производятся на территории Самарской области и достигли достаточно высокого качества. Даже здесь, на форуме, на выставке, которая проводится на площади Куйбышева, мы чувствуем неподдельный интерес к сотрудничеству с нашим регионом. Первый итог Саммита – это, конечно огромный интерес, даже ажиотаж, вызванный мероприятием. Такой интерес, безусловно, конвертируется в деловые контакты, лучшее понимание друг друга. Самара сегодня находится в центре внимания многих стран мира и, конечно, результат не заставит себя ждать», передает пресс-служба облправительства.
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