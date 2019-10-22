Губернатор Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Градостроительного совета.

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Участники совещания обсуждают концепцию формирования исторического поселения и генеральный план Самары, застройки прилегающей территории к ДКИТ в Тольятти, а также- документы транспортного планирования.Открывая заседание Дмитрий Азаров подчеркнул, что разработка концепции формирования Исторического поселения городского округа Самара крайне важна для дальнейшего развития областной столицы, сохранения ее исторического облика.«Моя позиция, что в 2010 году, когда я приступил к должности главы городского округа Самары, что теперь, никогда не менялась, - отметил губернатор. - Центр Самары - это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений».Работа по присвоению центру города статуса исторического поселения начата Правительством СО и администрацией Самары год назад и сегодня вышла на финишную прямую. Участники совещания отметили, что в последнее время на теме появилось много спекуляций и призывы к Правительству региона заниматься разработкой этого статуса сейчас, когда работа уже близится к завершению, нелогичны.Сегодня в ходе Градсовета был представлен подробный доклад о том, какая работа уже была проведена и что даст центру Самары этот статус, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.