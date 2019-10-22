Губернатор Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Градостроительного совета
22 октября 2019 11:44
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Участники совещания обсуждают концепцию формирования исторического поселения и генеральный план Самары, застройки прилегающей территории к ДКИТ в Тольятти, а также- документы транспортного планирования.
Открывая заседание Дмитрий Азаров подчеркнул, что разработка концепции формирования Исторического поселения городского округа Самара крайне важна для дальнейшего развития областной столицы, сохранения ее исторического облика.
«Моя позиция, что в 2010 году, когда я приступил к должности главы городского округа Самары, что теперь, никогда не менялась, - отметил губернатор. - Центр Самары - это наше достояние, жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений».
Работа по присвоению центру города статуса исторического поселения начата Правительством СО и администрацией Самары год назад и сегодня вышла на финишную прямую. Участники совещания отметили, что в последнее время на теме появилось много спекуляций и призывы к Правительству региона заниматься разработкой этого статуса сейчас, когда работа уже близится к завершению, нелогичны.
Сегодня в ходе Градсовета был представлен подробный доклад о том, какая работа уже была проведена и что даст центру Самары этот статус, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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