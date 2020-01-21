Госдума в I чтении приняла законопроект о защите россиян от биологических угроз. Среди них китайский коронавирус
21 января 2020 17:29
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Проект закона разработали в Минздраве. Представитель ведомства, выступая сегодня в Госдуме, назвал среди биологических угроз, которые стоят перед нашей страной, новый коронавирус из Китая.
Кроме того, в списке биологических рисков, которым призван противостоять документ, фигурирует распространение туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов, возникновение и распространение новых инфекций, проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии, аварии и диверсии на биологически опасных объектах, распространение устойчивости к лекарственным препаратам, а также бесконтрольное использование генно-инженерных технологий.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, на территории России на сегодняшний день находится около 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. На некоторых из них хранятся образцы вирусов, которые столетия назад "вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов". Депутатов беспокоит и потенциальный риск, который несут за собой бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки, проводимые в регионах нашей страны.
- Мы должны быть уверены, что защищены от всего этого. Чтобы выявлять и предупреждать угрозы биологического характера, будут созданы специальные центры мониторинга, определены зоны контроля. Нужно сформировать законодательную базу для такой работы, - пояснил Огуль.
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань ещё 31 декабря 2019 года. Сегодня стало известно о шестой жертве опасной болезни. В настоящее время заражено не менее 227 человек, несколько десятков находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, стало известно, что вирус передаётся от человека к человеку. Российские активисты уже потребовали закрыть границу с Китаем, чтобы не допустить эпидемии в нашей стране.
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