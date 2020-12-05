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Дочь Шойгу избрали президентом Федерации триатлона России

5 декабря 2020 18:32
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Ксения Шойгу была единственным кандидатом в ходе выборов, которые состоялись в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Ксения Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу, избрана новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — заявила Шойгу.

Выбора прошли в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на безальтернативной основе. Кандидатуру Шойгу предложил бывший глава федерации Петр Иванов, в конце ноября избранный главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Новому президенту ФТР 29 лет. Ксения Шойгу является советником заместителя председателя правления Газпромбанка. Также она руководит организацией «Лига героев», которая проводит массовые спортивные мероприятия. Шойгу, в частности, занимается проектами «Забег.РФ», «Гонка героев» и «Арена героев».

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку. Атлеты соревнуются в плавании, велогонках и беге. На Олимпийских играх триатлон дебютировал в 2000 году в Сиднее.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро у мужчин победу одержал британец Алистер Браунли. Лучшим из россиян стал Игорь Полянский, занявший 31-е место. У женщин золото завоевала американка Гвен Йоргенсен. Россиянка Александра Разоренова стала 20-й.

 

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС/РБК
 

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