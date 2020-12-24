Александр Хинштейн обратился к властям СО с просьбой приостановить решение об организации в Самаре платных парковок

160

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выступил против создания в Самаре системы платных парковок. Соответствующее обращение он направил в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. По убеждению парламентария, данная инициатива нуждается в серьезной доработке.

По данным сайта 63.ru, городские власти считают, что введение платных парковок в Самаре позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети города. Кроме этого коммерческие парковки будут приносить в бюджет областной столицы ежегодно десятки миллионов рублей.

«Считаю такое решение поспешным и не проработанным. Будет та же история, что и с эвакуацией транспорта, на которой зарабатывают частники», — аргументировал депутат свою позицию в твиттере.

«Прежде, чем внедрять в Самаре платные парковки, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же – это просто изъятие денег у самарцев не понятно за что», — уверен Александр Хинштейн.

«Появление платных парковок в крупных городах — это вопрос времени. К сожалению, так живет весь мир. Если вести разговор о парковках в перспективе, то это должны быть муниципальные учреждения. Я готов платить, но за реальные услуги, и чтобы эти деньги шли на развитие города», — заявлял депутат ранее в интервью порталу «Волга-Ньюс».

Напомним, что постановление, которое подписала глава города Елена Лапушкина, вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Как сообщает портал 63.ру, в этом документе установлены основные параметры нововведения: тарифы, адреса расположения и время работы стоянок.

Для размещения коммерческих стоянок городские власти определили участки на 48 улицах и одну площадь. Большая часть мест находится в историческом центре областной столицы.

Базовый тариф на стоянку равен 45 рублям. А вот на итоговую цену будут влиять несколько факторов. Это востребованность улицы, день недели (будний, выходной или праздничный) и время суток (день или ночь). Таким образом, стоимость одного часа будет варьироваться от 45 до 65 рублей.

Обустройство платных парковок в Самаре планируют начать в 2021 году. К этому процессу хотят привлечь инвестора. Но пока чиновники не рассказывают, есть ли у них на примете какие-то компании, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru