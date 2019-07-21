Абэ заявил, что хочет подписать мирный договор с Россией до 2021 года
21 июля 2019 22:03
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— Хочу продвинуть переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока, — подчеркнул премьер.
Он также отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии. В Японии премьер-министром становится лидер партии власти.
Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы Россия и Япония уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее организаторы саммита "Большой двадцатки" обозначили Курилы как часть Японии.
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