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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров обсудил реализацию нацпроектов с главой Кинель-Черкасского района Сергеем Радько

19 июля 2019 15:21
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В числе основных проектов Сергей Радько назвал капитальный ремонт детского садика «Колосок».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию встреч с главами муниципальных районов, основная тема которых — ход реализации национальных проектов «на местах» и социально-экономическое развитие территорий. На очередную встречу к губернатору был приглашен глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

«В реализацию нацпроектов мы включились всем районом. Прекрасно понимаем свои задачи и тот шанс, который выпал нам на данном этапе времени», — сказал глава муниципалитета.

В числе основных проектов Сергей Радько назвал капитальный ремонт детского садика «Колосок». Объект, расположенный в селе Кинель-Черкассы, был закрыт в 2015 году по причине аварийного состояния. В феврале прошлого года Дмитрий Азаров на встрече с общественностью района дал поручение восстановить садик. «Хотел выразить благодарность Вам и министру образования за то, что обратили внимание на нашу проблему. Мы сделаем все, чтобы это было по-настоящему современное дошкольное учреждение»,- обратился к Дмитрию Азарову Сергей Радько.

Еще один знаковый проект — строительство клуба в сельском поселении Тимашево. «Это серьезный населенный пункт, где функционируют два крупных предприятия, но до сих пор нет культурного центра. Скоро мы исправим эту ситуацию», — пояснил лава района.

Особых успехов район добился по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Благодаря профильному министерству мы в два раза увеличили объемы финансирования по строительству дорог. Все это «увязываем» с комфортной городской средой, чтобы объекты получались законченными и максимально удобными для жителей», — подчеркнул Сергей Радько.

Дмитрий Азаров отметил успехи муниципалитета по нацпроекту «Жилье и комфортная городская среда». «В этом году мы реализуем 15 проектов, 7 из которых общественные пространства. В основном мы расширяем объекты прошлых лет», — сообщил Сергей Радько. В качестве примера глава привел село Кинель-Черкассы. В прошлом году рядом с местной школой был разбит сквер. Теперь неподалеку от него появятся спортивная и детская площадки.

Еще один перспективный объект — сквер в районе железнодорожного вокзала. Здесь планируется организовать выставочную экспозицию, чтобы приезжающие могли познакомиться с красотами села. «Продумайте этот вопрос. Нам нужны некие «фишки», которые будут притягивать гостей и станут предметом гордости для местных жителей», — отметил Глава региона. По его словам, у каждого места должна быть своя культурно-досуговая концепция. «Ваш район в этом плане один из лидеров. Думаю, что некоторые ваши проекты вполне можно тиражировать у соседей», —резюмировал Дмитрий Азаров.

Не менее активно реализация национальных проектов ведётся и в Похвистневском района. Глава муниципалитета Юрий Рябов доложил Губернатору, что работа вступала в активную фазу сразу по нескольким направлениям. Так, для повышения качества медицинской помощи в двух селах района идет строительство ФАПов. В рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах создаются образовательные центры «Точка Роста» — для этого школьные кабинеты оснащаются современным оборудованием.

Уделяется внимание и культурной жизни. «Районом проведены торги на покупку передвижной техники для организации концертов и кинопоказов. У нас 79 населенных пунктов, жителям которых необходим разнообразный досуг», — рассказал Юрий Рябов.

Не отстает район и по благоустройству. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь обновляется 6 дворовых территорий и 3 общественных пространства в селах Старо Похвистнево, Савруха и Подбельск.

В ближайших планах района — открытие детского садика на 90 мест в селе Алькино. Объект, возводившийся в рамках государственно-частного партнерства, планируется сдать уже в конце августа. «Уверен, что садик станет настоящим подарком как для юных сельчан, так и для их родителей. С удовольствием приеду на его открытие», — отметил Дмитрий Азаров.

Также Юрий Рябов поблагодарил Губернатора за помощь в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Савруха. Долгожданный объект открылся в мае текущего года и уже приобрел большую популярность у местных жителей.

О преобразованиях, которые ждут район уже в этом году, Губернатору доложил и глава Шигонского района Сергей Строев. Он рассказал, что в поселке Пионерский ведется капитальный ремонт школьного спортивного зала, а в школе села Шигоны переоборудуются кабинеты под центры цифрового и гуманитарного развития по проекту «Точка роста». Кроме того, в селе ведутся работы по благоустройству парка и детской площадки по улице Гагарина в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Дмитрий Азаров поручил Сергею Строеву обеспечить общественный контроль за качеством проводимых работ и в ежедневном режиме проверять скорость работы подрядчиков на соответствие утвержденному графику, передает пресс-служба облправительства. 
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