Владимиру Василенко присвоено звание заслуженного работника ЖКХ

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Заслуги Первого заместителя Главы городского округа Самара Владимира Василенко в организации устойчивого и качественного функционирования ЖКХ в регионе получили достойную оценку: ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области». Соответствующее Постановление подписано Губернатором Дмитрием Азаровым.

Сферой жилищно-коммунального хозяйства Владимир Василенко занимается уже более 20 лет. Он возглавлял ресурсоснабжающую компанию «Самарские тепловые сети», был директором муниципального предприятия «Благоустройство», а также работал в должности руководителя Департамента городского хозяйства.

Сегодня Первый вице-мэр Владимир Василенко курирует направления, касающиеся благоустройства дорожных объектов, коммунального хозяйства, теплоэнергетики, экологии, функционирования общественного транспорта и др.

Отметим, что по итогам текущего года Самарская область вошла в тройку лучших в стране по достижению целевых показателей качества и безопасности транспортных артерий. Город внес свой значительный вклад: в Самаре отремонтированы 54 км дорог, из которых 41,5 км – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в 2020 году выполнены работы по ремонту и техническому перевооружению тепловых сетей общей протяженностью 20,312 км. Многие из объектов – в двухтрубном исполнении. Общая протяженность обновленных трасс – порядка 32 км.

Достижению стабильно высоких результатов в разных отраслях способствовал и методичный контроль за исполнением поручений, которые нацелены на реализацию Стратегии лидерства по всем направлениям, включая те, что обозначены национальными проектами, инициированными Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации