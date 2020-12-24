В Самаре изменилось время работы судов до села Рождествено

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Информируем вас, что с 25.12.2020 меняется время работы переправы судов на воздушной подушке по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено».

Начало движения из села Рождествено планируется осуществлять с 6.00, а последний рейс от Речного вокзала Самары запланирован на 20.00.

Интервалы движения судов на воздушной подушке зависят от пассажиропотока, гидрометеорологических условий и ледовой обстановки.

Расписание движения можно уточнить на сайте: srpp63.ru или по телефону: 222-93-37, 891-701-14-221.