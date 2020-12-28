Под Новый год Самарской филармонии появились волшебные окошки

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26 декабря в Хрустальном фойе Самарской филармонии появились волшебные окошки! Здесь открылась выставка работ учеников студии творчества «Фантазия», приуроченная к «Карнавалу Новогодних сказок».

Все ближе и ближе самый любимый детьми и взрослыми праздник. Совсем скоро во всех окнах зажгутся новогодние огоньки, появятся в квартирах елочки и зажгутся гирлянды. А в филармонии они зажглись уже сегодня!

Создавать новогоднее настроение к празднику помогали ребята студии «Фантазия» от 5 до 12 лет — Даша Павлова, Ярослава Иванова, Полина Бондарцова, Матвей Азаров, Лиза Акиньшина, Юлия и Катя Безрученко, Влад Лохов, Милана Семёновна, Настя Кадышева, Соня Краснянская, Настя и Ваня Китаевы, Кира Желнина, Аня Спивакова, Лера Тукмакова, Вера Тельнова, Маша Казачкова, Ксюша Сысоева. Вместе со своим руководителем Оксаной Борисовной Степановой и педагогом Анной Алексеевной Потапенко они не только рисовали сказки, но и делали оформление сказочных окошек.

Каждый из учеников студии по-своему представляет себе персонажей новогодних сказок, которые будут радовать зрителей в праздничных спектаклях Самарской филармонии. У каждого из ребят появился свой любимый герой или героиня. И каждый ребенок, взяв в руки карандаши, краски, кисти и ножницы создал свои прекрасные образы в рисунках и объемных работах в технике 3-D на новогоднюю тему.

В новогодние каникулы в Хрустальном фойе филармонии зрители увидят героев сказок «Волшебное кольцо», «Летучий корабль», немецкой сказки «Петух пополам», «Страсти по Насте» и даже пиратского боевика «Тайна карты сокровищ» — в объемных сказочных избушках.

Приходите в филармонию на Ёлки! Смотрите и любуйтесь, какие чудеса созданы руками талантливых ребят, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО